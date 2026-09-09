Путин процитировал Хо Ши Мина на приеме в честь президента Вьетнама

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин 9 сентября на государственном обеде в честь президента Вьетнама То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли описал суть отношений двух стран строчками из стихотворения Хо Ши Мина.
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