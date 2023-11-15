Когда питание становится лечением: ученые изучают кетогенную диету при поликистозе почек

Клиническое исследование Кельнского университета (University of Cologne) показывает многообещающие результаты использования кетогенной диеты в качестве возможного лечения наследственного поликистозного заболевания почек (НПКЗП).
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