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Царьград

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«Зенит» обыграл «Локомотив» 2:1 и поднялся на 3-е место в РПЛ

«Зенит» обыграл «Локомотив» 2:1 и поднялся на 3-е место в РПЛ

В матче восьмого тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своём поле одержал победу над московским «Локомотивом».

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