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Критик Сергей Соседов удивился, что Никита Пресняков не смог продать билеты на 33-летие без помощи матери

Критик Сергей Соседов удивился, что Никита Пресняков не смог продать билеты на 33-летие без помощи матери

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Ридусом» выразил удивление, что музыканту группы MULRIVERSE Никите Преснякову приходится просить помощи у своей матери — певицы Кристины Орбакайте в продаже билетов на 33-летие.

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