Критик Сергей Соседов удивился, что Никита Пресняков не смог продать билеты на 33-летие без помощи матери

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Ридусом» выразил удивление, что музыканту группы MULRIVERSE Никите Преснякову приходится просить помощи у своей матери — певицы Кристины Орбакайте в продаже билетов на 33-летие.