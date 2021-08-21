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В Крыму назвали "злобной отрыжкой" новые санкции Украины

В Крыму назвали "злобной отрыжкой" новые санкции Украины

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Pixabay. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал "злобной отрыжкой" и информационным шумом новые санкции Украины в отношении Крыма, пишет РИА Новости.

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