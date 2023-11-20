В Новосибирске прокуратура проверит скандал с перепутанными в детсаду вакцинами

Жительница города пожаловалась на медработников, которые ввели её ребёнку пробу Манту вместо вакцины от гриппаВ Новосибирске прокуратура Первомайского района проверит скандал с перепутанными в детсаду вакцинами, рассказали в пресс-центре мэрии.