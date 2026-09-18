Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирде. Бу хакта Татарстан Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова үзенең рәсми каналында хәбәр итте.
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