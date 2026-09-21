❗️В Севастополе пьяный мужчина пытался выбросить из окна свою мать 69-летняя женщина пыталась образумить безработного, ранее судимого, 39-летнего сына, в результате чего он стал угрожать ей физической расправой и пытался вытолкнуть с балкона квартиры, сообщили в полиции Севастополя.
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