❗️В Севастополе пьяный мужчина пытался выбросить из окна свою мать 69-летняя женщина пыталась образумить безработного, ранее судимого, 39-летнего сына, в результате чего он стал угрожать ей физической расправой и пытался вытолкнуть с балкона квартиры, сообщили в полиции Севастополя.