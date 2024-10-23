В акватории морского порта Туапсе пройдут учения с тренировочными стрельбами

Проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб проведут 24 октября в акватории морского порта Туапсе дежурные силы Новороссийской военно-морской базы, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края 22 октября в своем Telegram-канале.
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