Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел взволновала публику очень коротким комбинезоном

Актриса появилась на Неделе моды в сексуальном наряде. фото: соцсети @idiletisimПопулярная турецкая актриса Ханде Эрчел появилась на показе Balmain в рамках Недели моды в Париже в коротком черном комбинезоне с открытым декольте.
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