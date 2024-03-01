Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел взволновала публику очень коротким комбинезоном

Актриса появилась на Неделе моды в сексуальном наряде. фото: соцсети @idiletisimПопулярная турецкая актриса Ханде Эрчел появилась на показе Balmain в рамках Недели моды в Париже в коротком черном комбинезоне с открытым декольте.