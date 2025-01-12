Антонио Перес: Возвращение Серхио в Ф1 станет историческим событием

Антонио Перес: Возвращение Серхио в Ф1 станет историческим событиемGetty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Red Bull Racing Серхио Перес ещё вернётся в Формулу 1, об этом заявил отец мексиканского гонщика.
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