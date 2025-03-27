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Эпоха беспилотников была короткой: Новый патрон «калаша» ставит крест на «птахах Мадьяра»

Эпоха беспилотников была короткой: Новый патрон «калаша» ставит крест на «птахах Мадьяра»

Эксперты США уверены, что дроны переднего края — «всё», это оружие одного конфликта УкроСМИ назвали 414-ю бригаду «Птахи Мадьяра», под командованием западенца Роберта Бровди с погремухой «Мадьяр», самым крутым пiдроздiлом в ВСУ.

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Комментарии
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Татьяна Антошина
НУ,  что,ХОХЛЫ,  ПРИПЛЫЛИ ?  Вам  скоро  всем  будет  пи.....!
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Наши ребята умные. Придумают такое,  что все онемеют...
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2 час.
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