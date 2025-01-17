Развитие здравоохранения в Братске: визит министра и его задачи

Рабочая поездка министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова и заместителя председателя регионального Правительства Валентины Вобликовой в Братск, инициированная губернатором Игорем Кобзевым, была направлена на анализ проблем Братской городской больницы № 2 и разработку концепции развития здравоохранения северных территорий региона, включая Братск, Усть-Илимск, Тулун и Нижнеудинск.