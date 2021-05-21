В США решение по "Северному потоку — 2" назвали стратегической ошибкой

Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov Группа американских сенаторов резко осудила действия администрации президента США Джо Байдена, которая решила обойтись без санкций в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG.
Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov Группа американских сенаторов резко осудила действия администрации президента США Джо Байдена, которая решила обойтись без санкций в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG.
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