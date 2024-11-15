Applied Materials намекнула, что спрос на оборудование для выпуска чипов будет умере...

Applied Materials намекнула, что спрос на оборудование для выпуска чипов будет умереннымКрупнейший в США поставщик оборудования для производства полупроводниковых чипов на этой неделе отчитался о результатах деятельности в прошлом квартале и дал прогноз на текущий, и именно эти заявления руководства Applied Materials насторожили инвесторов.