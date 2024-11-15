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Applied Materials намекнула, что спрос на оборудование для выпуска чипов будет умере...

Applied Materials намекнула, что спрос на оборудование для выпуска чипов будет умере...

Applied Materials намекнула, что спрос на оборудование для выпуска чипов будет умереннымКрупнейший в США поставщик оборудования для производства полупроводниковых чипов на этой неделе отчитался о результатах деятельности в прошлом квартале и дал прогноз на текущий, и именно эти заявления руководства Applied Materials насторожили инвесторов.

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