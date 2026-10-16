Углеродная цепочка толщиной в один атом может вести себя совсем не так, как отдельная молекула. Исследование ученых из Центра Абрикосова показало: если такие цепочки собрать в кристалл и достаточно сильно увеличить их длину, материал теоретически способен перейти из полупроводникового состояния в полуметаллическое.
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