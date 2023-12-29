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  • Вячеслав Кудрявцев
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Польша пообещала жестче реагировать на нарушение ее воздушного пространства

Польша пообещала жестче реагировать на нарушение ее воздушного пространства

Замглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем заявил, что Варшава готова жестче реагировать на нарушение своего воздушного пространства.

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