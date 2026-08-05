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Platinum: Cup-and-Handle breakout, WPIC deficit;trade setup!

Platinum: Cup-and-Handle breakout, WPIC deficit;trade setup!

Platinum: Cup-and-Handle breakout, WPIC deficit;trade setup! Platinum Futures NYMEX_DL:PL1! Kearabilwe-Nonyana The platinum trade appears to be the least recognized asset in the precious metals complex at this time and today's chart may have just delivered the technical confirmation that has been brewing within the markets for months now.

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