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Политолог назвал продолжающиеся удары ВСУ по Белгородской области терактами

Политолог назвал продолжающиеся удары ВСУ по Белгородской области терактами

Продолжение ударов по населенным пунктам Белгородской области, как это было в поселке Красное Шебекинского городского округа, — не что иное, как террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население РФ.

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