Кинокритик Сергей Сычёв объясняет, почему свежая экранизация файтинга Street Fighter оказалась хуже провальных адаптаций видеоигр 1990-х: турнир почти не показан, драки вялые, сюжет рассыпается, а лучшее в фильме — аниме-вставки.
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