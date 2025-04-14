Ерохин о победе «Зенита»: Лучший футбол весны на «Газпром Арене»

Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1, голами отличились Мостовой, Гонду, Глушенков и Энрике, Кривцов забил за гостей.
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