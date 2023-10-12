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Слуцкий: Зеленский готов пойти на все, чтобы не отойти на второй план для Запада

Слуцкий: Зеленский готов пойти на все, чтобы не отойти на второй план для Запада

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада, передает РИА Новости.

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