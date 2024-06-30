Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил, что США могут прекратить поддержку Украины в военном конфликте с Россией, если на президентских выборах … .
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