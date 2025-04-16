🚨 В Севастополе иномарка сбила 8-летнюю девочку на «зебре» По информации Госавтоинспекции города, 54-летний водитель Rover наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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🚨 В Севастополе иномарка сбила 8-летнюю девочку на «зебре» По информации Госавтоинспекции города, 54-летний водитель Rover наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.