Включение РФ в страны с высокими доходами показало провал санкций — Ульянов

Включение России в категорию стран с высокими доходами населения Всемирным банком показывает провал западных санкций, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 2 июля в своем Telegram-канале.
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