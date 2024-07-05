Систему водоснабжения и канализации обновят в барнаульском поселке

Барнаульская мэрия заказала проектно-сметную и рабочую документацию на 14,4 млн рублей Мэрия Барнаула заказала проектно-сметную и рабочую документацию на строительство объекта водоотведения и водопонижения в барнаульском поселке Плодопитомник.