Систему водоснабжения и канализации обновят в барнаульском поселке

Барнаульская мэрия заказала проектно-сметную и рабочую документацию на 14,4 млн рублей Мэрия Барнаула заказала проектно-сметную и рабочую документацию на строительство объекта водоотведения и водопонижения в барнаульском поселке Плодопитомник.
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