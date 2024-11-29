Зимний сезон в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске откроется 1 декабря

Городской округ Воскресенск готовится к открытию губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В этом году в парке усадьбы Кривякино установят новую новогоднюю елку благодаря участию в проекте инициативного бюджетирования.
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