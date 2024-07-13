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Котопёс недели: возьми из приюта юную собаку Фету или круглую кошку Дольку

Котопёс недели: возьми из приюта юную собаку Фету или круглую кошку Дольку

Две чудесные питомицы ждут встречи со своими людьми. фото: фонд «Ника»; приют ПечатникиМы продолжаем рассказывать вам про обитателей московских приютов для животных в нашумевшей, прославленной и просто легендарной рубрике «Котопёс недели».

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