Котопёс недели: возьми из приюта юную собаку Фету или круглую кошку Дольку

Две чудесные питомицы ждут встречи со своими людьми. фото: фонд «Ника»; приют ПечатникиМы продолжаем рассказывать вам про обитателей московских приютов для животных в нашумевшей, прославленной и просто легендарной рубрике «Котопёс недели».