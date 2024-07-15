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Царьград

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Зеленский после саммита НАТО недоволен Байденом: запретил бить по России

Зеленский после саммита НАТО недоволен Байденом: запретил бить по России

Украинские лидеры разочарованы отношением коллективного запада к дальнейшей поддержке.Президент Украины Владимир Зеленский разочарован итогами саммита НАТО, который прошел на минувшей неделе в Вашингтоне.

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