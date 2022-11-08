Военное обозрение

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Когда на Украине откроется «окно для дипломатии»

Когда на Украине откроется «окно для дипломатии»

Усталость от Украины Реалии спецоперации к концу осени представляют собой затяжное противостояние, без явных прорывов с обеих сторон.

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