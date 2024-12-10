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Квартиры под ключевую: доля льготной ипотеки на новостройки превысила 90%

Квартиры под ключевую: доля льготной ипотеки на новостройки превысила 90%

Доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья превысила 90%, то есть сейчас он практически полностью живет за счет дотаций от государства, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

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