⚡️Ночью над Крымом уничтожили 89 вражеских беспилотников Ещё 23 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря и один над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.
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⚡️Ночью над Крымом уничтожили 89 вражеских беспилотников Ещё 23 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря и один над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.