Байден предупредит Пекин о возможном расширении присутствия США в АТР

Президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином планирует предупредить, что Вашингтон будет вынужден значительно расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в случае обострения ситуации вокруг КНДР.