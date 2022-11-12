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Байден предупредит Пекин о возможном расширении присутствия США в АТР

Байден предупредит Пекин о возможном расширении присутствия США в АТР

Президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином планирует предупредить, что Вашингтон будет вынужден значительно расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в случае обострения ситуации вокруг КНДР.

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