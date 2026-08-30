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Царьград

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Три урока для России. Иран предупредил нас. Но услышим ли?

Три урока для России. Иран предупредил нас. Но услышим ли?

Три урока для России. Иран предупредил нас. Но услышим ли? По мнению агентства Bloomberg, наиболее вероятным сценарием в истории между Ираном и США может стать продолжение конфликта с непрочными перемириями и новыми всплесками ударов.

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