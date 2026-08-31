МИД Ирана указал Европе на зависимость от Вашингтона

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Европа не может претендовать на стратегическую автономию, выполняя указания США.
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