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Царьград

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МИД Ирана указал Европе на зависимость от Вашингтона

МИД Ирана указал Европе на зависимость от Вашингтона

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Европа не может претендовать на стратегическую автономию, выполняя указания США.

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