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2GIS стало первым российским приложением для Apple Vision Pro. Оно уже доступно в visionOS ‌App Store‌

2GIS стало первым российским приложением для Apple Vision Pro. Оно уже доступно в visionOS ‌App Store‌

Два приложения от российского картографического сервиса «2ГИС» стали доступны для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro от AppleКак сообщает ТАСС, одно из приложений 2GIS для Vision Pro повторяет функционал «обычного», а приложение 2GIS Immersive позволяет при помощи гарнитуры перетаскивать в пространстве и рассматривать в деталях реалистичные 3D-модели зданий.

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