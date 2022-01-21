Пол Миллсэп покинет «Бруклин»

Форвард Пол Миллсэп (36 лет, 203 см) и «Бруклин» договорились о скором прекращении сотрудничества. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Нетс» пообещали ветерану, что обменяют его в команду, где у него будет больше возможностей проявить себя.