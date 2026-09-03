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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Это’О о критике Инфантино: «УЕФА нельзя считать главной конфедерацией. Люди не понимают, какие трудности в Африке – смогли бы мы играть без помощи властей? Мы уже продаем футбол»

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это′О поддержал президента ФИФА Джанни Инфантино и заявил, что УЕФА нельзя считать главной конфедерацией в мировом футболе.

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