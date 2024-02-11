Правила идеальной пасты: почему макароны аль-денте гораздо калорийнее

«Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят…» — пелось в одной песенке советских лет. Но правда ли, что это вредная еда и ее нельзя тем, кто решил строго следить за фигурой? Диетологи не столь категоричны.
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