Пермский бизнесмен, расчленивший подругу на даче, попросил условно-досрочного освобождения

Ранее Вахрин уже добился смягчения наказания, однако впоследствии это решение было отменено.10 ноября Кунгурский суд повторно рассмотрел ходатайство бизнесмена Антона Вахрина, осужденного за жестокое убийство своей знакомой.
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