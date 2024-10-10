В Новом Свете сегодня проходит второй день образовательного форума для сотрудников пресс-служб и журналистов под названием «МедиаЛаб Херсон»Представители информационных агентств Херсонской области, Краснодарского края и других регионов ЮФО обсудили с ведущими экспертами в сфере СМИ острые вопросы повестки в период СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии