Монитор с интеллектом: MSI учит экраны думать и экономить ресурс** На выст...

Монитор с интеллектом: MSI учит экраны думать и экономить ресурсНа выставке COMPUTEX 2025 MSI представила не просто новые игровые мониторы – а умные дисплеи, которые сами следят за вами, бережно относятся к своей матрице и подстраиваются под игру, не требуя копаться в настройках.