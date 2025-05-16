Монитор с интеллектом: MSI учит экраны думать и экономить ресурс** На выст...

Монитор с интеллектом: MSI учит экраны думать и экономить ресурсНа выставке COMPUTEX 2025 MSI представила не просто новые игровые мониторы – а умные дисплеи, которые сами следят за вами, бережно относятся к своей матрице и подстраиваются под игру, не требуя копаться в настройках.
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