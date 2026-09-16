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Нижегородская правда

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В нижегородском «Квартале здоровья» открыли площадку для санитарной авиации

В нижегородском «Квартале здоровья» открыли площадку для санитарной авиации

15 сентября в Нижнем Новгороде на территории больничного комплекса «Квартал здоровья» заработала новая вертолетная площадка.

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