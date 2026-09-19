15 раз, когда люди приносили с дачи и огорода не только урожай, но и необычные находки

Обычно с дачи и из огорода люди возвращаются с корзинами овощей, фруктов, ягод и зелени. Но иногда вместе с урожаем из земли удается выкопать кое-что совершенно неожиданное — старинную вещь, забытый кем-то предмет или находку, происхождение которой остается загадкой.
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