Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 раз, когда люди приносили с дачи и огорода не только урожай, но и необычные находки

15 раз, когда люди приносили с дачи и огорода не только урожай, но и необычные находки

Обычно с дачи и из огорода люди возвращаются с корзинами овощей, фруктов, ягод и зелени. Но иногда вместе с урожаем из земли удается выкопать кое-что совершенно неожиданное — старинную вещь, забытый кем-то предмет или находку, происхождение которой остается загадкой.

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