Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава Минобороны РФ Белоусов осмотрел экспозицию форума «Армия-2024»

Глава Минобороны РФ Белоусов осмотрел экспозицию форума «Армия-2024»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 13 августа посетил площадки Международного военно-технического форума «Армия-2024» и осмотрел различные образцы вооружения и военной техники, успешно применяемые в зоне проведения спецоперации.

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