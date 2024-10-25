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Несекретные материалы

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Конкурентное сосуществование: Россия всегда будет соперником для НАТО – NI

Конкурентное сосуществование: Россия всегда будет соперником для НАТО – NI

Чтобы сохранить или восстановить свое положение великой державы и гарантировать свою безопасность, Россия после конфликта на Украине почти наверняка попытается купировать военную угрозу, которая исходит из Европы, отодвигая ее как можно дальше от своих границ.

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