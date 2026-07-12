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Samsung построит плавучий дата-центр для ИИ мощностью 50 МВт к 2028 году

Samsung построит плавучий дата-центр для ИИ мощностью 50 МВт к 2028 году

Судостроительное подразделение компании создаёт специальную баржу с серверным залом, энергосистемой и топливными резервуарамиSamsung планирует построить первый плавучий дата-центр для искусственного интеллекта к 2028 году.

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