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Россиянин выиграл 32 млн рублей, поставив на победу Испании над Францией

Клиент PARI выиграл крупную сумму на матче Франция – Испания. Беттор поставил 10 млн рублей на победу испанцев в основное время матча 1/2 финала ЧМ-2026 по коэффициенту 3.

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