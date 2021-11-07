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Лукашенко фактически признал Крым

Лукашенко фактически признал Крым

Республиканская общественность пришла к такому выводу, после того как Лукашенко в процессе видео совещания, на верховном Госсовете Союзных государств, рассказал о своей «обиде», что Президент РФ Путин не позвал «друга» да настоящего времени в Крым.

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