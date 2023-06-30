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Процесс Гриво и Павленского: "искусство сквозь замочную скважину"

Процесс Гриво и Павленского: "искусство сквозь замочную скважину"

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Любовь, политика и порно — все сплелось на суде о публикации интимных видео кандидата в мэры Парижа русским эмигрантом-акционистом Петром Павленским.

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